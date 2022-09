Gemiste Europacup I-finale, de wraak en 2 gelijke spelen: Anderlecht en Steaua hebben lange geschiedenis

Anderlecht won zijn thuiswedstrijd met 1-0 dankzij een doelpunt van Enzo Scifo. Maar in Boekarest gaven ze die voorsprong toch uit handen en verloren ze met 3-0. Boekarest zou in de finale winnen van Barcelona dankzij strafschoppen.

Op 2 april 1986 kwamen Anderlecht en Steaua Boekarest elkaar voor het eerst tegen. In de halve finale van de Europacup I vochten de twee voor een plek in de finale tegen Barcelona.

22 oktober 1986: 1/16e finales Europacup I

Een jaar later kwamen ze elkaar alweer tegen. Dit keer streden ze voor een plek in de kwartfinales van de Europacup I. Anderlecht was uit op wraak en kreeg die ook, de Brusselaars wonnen thuis met 3-0. In 10 knotsgekke minuten zorgden Krncevic en Janssen voor de eindstand.

23 november 1994: groepsfase Champions League

De laatste confrontatie tussen de Roemenen en paars-wit was in 1994. Toen kwamen de twee ploegen elkaar tegen in de groepsfase van de Champions League.

Veel spektakel was er niet. De heenwedstrijd in Brussel eindigde 0-0 en ook in Boekarest moest Anderlecht tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel.

De Brusselaars vielen al na 37 minuten met z'n tienen, maar kwamen alsnog op voorsprong dankzij John Bosman. In de tweede helft moesten de mannen van Johan Boskamp wel een gelijkmaker toestaan.