Premier League-toppers worden uitgesteld door uitvaart/begrafenis Queen Elizabeth II

De naderende uitvaart en begrafenis van Queen Elizabeth II bezorgt de Engelse kalendermaker heel wat kopzorgen. De vorige speeldag werd al uitgesteld, nu komen daar nog eens drie wedstrijden van komend weekend bij.

De topper tussen Chelsea en Liverpool en de ontmoeting tussen Manchester United en Leeds United van zondag gaan allebei niet door, Brighton-Crystal Palace was eerder al opgeschort.

"Na uitgebreid overleg met de betrokken clubs, de politie en de lokale overheden, is beslist deze wedstrijden uit te stellen. Er was geen andere optie", laat de Premier League weten. Zo is de wedstrijd van Man.United uitgesteld omdat de politiediensten worden ingezet over het hele land tijdens de begrafenis van de Queen.

De andere wedstrijden van de 8e speeldag worden wel "gewoon" afgewerkt, al zullen er zeker overal eerbetonen worden gehouden.



Queen Elizabeth II overleed vorige donderdag in Schotland. De kist met haar lichaam staat op dit moment in Edinburgh, waar de Schotten een laatste groet kunnen brengen. Morgen vertrekt de rouwstoet naar Londen.