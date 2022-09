Voorliefde voor West Ham en een paard dat wedstrijden won: Queen Elizabeth II in de sportgeschiedenis

Met haar 70 jaar lange regeerperiode maakte Queen Elizabeth II een groot deel van de jongste sportgeschiedenis mee. Ze was een graag geziene gast bij sportwedstrijden en op de afspraak bij alle grote evenementen die georganiseerd werden door landen van het Gemenebest of bij grote overwinningen van landgenoten. De Queen zag onder meer 67 Champions League wedstrijden, 70 FA Cups, 20 Olympische Spelen en 17 WK's voetbal. Bekijk hier een overzicht:

De Queen's hoogtepunt: Royal Ascot

Het is geen geheim dat de Queen een voorliefde had voor de paardensport. Het was dan ook elk jaar uitkijken voor haar naar de Royal Ascot, één van de belangrijkste race-evenementen ter wereld. Op de renbaan van Ascot, die vlakbij Windsor Castle ligt en dus sterk verbonden is aan het Britse koninklijk huis, beleefde Elizabeth II hoogdagen. Zeker wanneer één van haar zelfgefokte racepaarden in 2013 naar de overwinning liep.

De Queen tijdens één van haar eerste publieke optredens op een paardenrace in 1952.

Lachen om voetbal en wereldkampioen in 1966

De Queen keek ook graag naar voetbal. Volgens verschillende Britse royalty-kenners zou ze een voorliefde hebben gehad voor West Ham United, vooral in de jaren '60. Al beweerde Cesc Fabregas nadat hij op Buckingham Palace op visite was geweest toen Arsenal de FA Cup had gewonnen dat ze ook een "geweldige" supporter van Arsenal was. De meest memorabele voetbalherinnering met de Queen was toen Engeland op Wembley in 1966 het WK won. Bobby Moore mocht toen de Jules Rimet beker uit de handen van de Queen ontvangen.

De Queen was er ook bij toen Wembley Stadium in 1996 het decor was van de finale van het EK tussen Duitsland en Tsjechië. Gentlemen Jurgen Klinsman en de kapitein van Tsjechië, Kadlec, stelden de Queen hun startelftal voor.

De Queen leek tevreden met de winnaar van het EK in 1996.

Geroemd om haar gevoel voor humor, maakte de Queen ook af en toe mopjes over voetbal.

Belangrijk voor het hoofd van het Gemenebest: de Gemenebestspelen

Als leider van het Gemenebest maakte ze 18 Gemenebestspelen mee. Bij het sportevenement waaraan enkel landen mochten deelnemen waar Queen Elizabeth II aan het hoofd stond, mocht ze niet ontbreken.

De Queen met de glimlach op de Gemenebestspelen.

Veel respect op Wimbledon

Nog een ander belangrijk sportevenement in Engeland is Wimbledon. Telkens ze een bezoekje bracht aan Centre Court kreeg ze een staande ovatie en veel respect van de tennissterren.

Hoofdrol met James Bond op de Olympische Spelen

Toen in 2012 de Olympische Spelen neerstreken in Londen, werd vriend en vijand op de openingsceremonie verrast met een leuk filmpje van Hare Majesteit. Ze leek zowaar samen Daniel Craig, in de rol van James Bond, uit een helikopter te springen. Ze had toen trouwens een gelijkwaardige outfit aan, als op haar verschijning op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Montréal in 1976.

Queen Elizabeth II in de eretribune van het olympisch stadion in Londen.