Thiago Motta volgt ontslagen Mihajlovic op als hoofdcoach van Bologna

Bologna heeft niet lang zonder coach gezeten. De Italiaanse club ontsloeg dinsdag Sinisa Mihajlovic, na een magere competitiestart met 3 op 15.

Vandaag bevestigde voorzitter Claudio Fenucci de komst van Thiago Motta als opvolger. Motta komt over van Spezia, waarmee hij vorig seizoen 16e werd in de Serie A, maar wel knappe overwinningen boekte tegen Napoli en Milan. In 2019 was hij ook al een jaartje coach van Genoa.

Motta zwaaide in 2018 af als speler bij Paris Saint-Germain. De tot Italiaan genaturaliseerde Braziliaan kwam eerder in zijn carrière ook uit voor Inter, Genoa, Atlético en Barcelona.