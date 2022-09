Aster Vranckx behoort niet tot Europese selectie bij AC Milan, andere 3 Belgen wel

De Belgische enclave in Milaan trekt niet in haar volledigheid naar de Champions League. Trainer Stefano Pioli zette Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Divock Origi op zijn Europese lijst, maar voor Aster Vranckx was er geen plaats meer. De kersverse aanwinst van de Rossoneri heeft nog te veel trainingsachterstand.