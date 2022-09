EK roeien: Belgische beloften vieren dubbel goud in dubbeltwee

In Hazewinkel konden vier Belgische boten zich plaatsen voor de A-finale. Twee van die boten eindigden ook op het podium en twee keer was het de hoogste trede.

Tristan Vandenbussche en Aaron Andries, de regerende wereldkampioenen, domineerden van start tot finish de A-finale van de dubbeltwee. Ze maakten zo hun favorietenrol helemaal waar en pakten met meer dan 3 seconden voorsprong het goud.

Ze volgden daarmee het voorbeeld van de Belgische tandem in de lichte dubbeltwee. Mil Blommaert en Savin Rodenburg deelden hun race in de A-finale perfect in en hadden in de laatste 500 meter net genoeg over om de Hongaarse en Turkse boot af te houden.