Het beste van Roger De Vlaeminck, vandaag 75: 3 keer Merckx kloppen op één dag en debuut zonder schoenen

1. Boven Merckx op podium in "zijn" Paris-Roubaix

De Vlaeminck had zo zijn eigen manier om de helleklassieker voor te bereiden. In de week ervoor reed hij 3 dagen na elkaar meer dan 350 kilometer op training. Of hij reed na Gent-Wevelgem nog 130 kilometer achter een motorfiets.

2. Zege in eerste profkoers zonder koersschoenen

Het was al snel duidelijk dat De Vlaeminck tot grootse dingen in staat was. In 1969 won 21-jarige Roger De Vlaeminck in zijn allereerste profwedstrijd meteen de Omloop: “Ik had zelfs geen koersschoenen”, vertelde hij daar ooit over bij Het Nieuwsblad. "Ik ging heel ontspannen naar de Omloop. Ik had geen gedacht wat ik tussen die profs kon uitrichten op de weg."

Het relaas van de koers? “Ik zal niet zeggen dat ik de hele tijd in het wiel van Eddy hing, maar ik hield hem toch goed in de gaten. Op een bepaald moment raakten we afgescheiden met een man of vijftien, waaronder Merckx en Sercu."

"Met nog zo’n 400 meter te gaan begonnen ze te spurten. Al die groten. Er stonden bloembakken aan de kant van de weg, zo’n 70 meter uit mekaar. Toen het even stilviel, heb ik mij tussen die bloembakken gelanceerd en in mijn snelheid heb ik iedereen geremonteerd."



“Maar vent toch, zou er nog iemand dat ooit gedaan hebben? Niemand, zeker?”