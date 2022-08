BEKIJK: "Ongezien", 19-jarige Belgische baanwielrenner dubbelt EK-tegenstander 2 (!) keer

Neen, uw tv bleef niet haperen tijdens het EK baanwielrennen. Het was de jonge Thibault Bernard die u wel even deed twijfelen.

De 19-jarige renner schoot furieus uit de startblokken tijdens zijn individuele achtervolgingsrace. Hij peuzelde zijn 43-jarige tegenstander - jawel, dubbel zo oud als onze landgenoot - zo al meteen op.

Bij dat inhaalmanoeuvre leek Bernard wel schijnbaar wat tijd te verliezen, maar dat maakte hij ruimschoots goed met een uitstekende laatste kilometer. Hij dubbelde zijn tegenstander er zowaar een tweede keer.

"Ongezien", volgens wieleranalist Renaat Schotte, die wel wijst op de korte afstand van de piste in München. De tijdelijke piste in Beieren is 200 meter lang, 50 meter korter dan gewoonlijk bij het baanwielrennen.

Zo zie je maar, 't Kuipke en de Blaarmeersen in Gent blijken dan toch het geheime wapen van de Belgen te zijn in München. "Wij zijn met beide banen vergelijkbare pistes gewoon", vertelde bondscoach Kenny De Ketele nog voor de start van het EK.

Quod erat demonstrandum: Bernard zette in Beieren zelfs de op drie na snelste Belgische tijd neer op de discipline. Straf, als eerstejaars.