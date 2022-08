Jonge Belgische ploeg kan laatste plaats vermijden in kwalificaties achtervolging

Onder de bezieling van Kenny De Ketele is België met een nieuw project op de ploegenachtervolging gestart. Het kwartet Arthur Senrame, Maxwell De Broeder, Brent Van Mulders en Thibaut Bernard ging naar München voornamelijk om te leren.

Dankzij een 8e tijd in de kwalificaties (4'03"021) mogen de Belgen in ieder geval morgen nog een tweede keer in actie komen. Dan nemen ze het tegen nummer 5 Duitsland op voor een ereplaats.



De strijd om het goud gaat tussen viceolympisch kampioen Denemarken, Frankrijk (dat de beste tijd had), olympisch kampioen Italië (dat zonder tempobeul Ganna pas 3e werd) en Duitsland.

Bij de vrouwen heeft Duitsland (met het kwartet Brennauer, Brausse, Kröger en Klein) zich opgeworpen tot de grote favoriet voor het goud. Het was bijna 2 seconden sneller dan nummer 2 Italië.



In het sprinttoernooi zou Nederland wel eens met de eerste gouden medailles kunnen gaan lopen. De mannen waren superieur in de kwalificaties van de teamsprint, de vrouwen moesten enkel Duitsland voor zich dulden.