Europees GOUD voor Lotte Kopecky! Ze is oppermachtig in een tumultueuze afvallingsrace

Op het laatste WK baanwielrennen had Lotte Kopecky de Italiaanse Letizia Paternoster nog moeten voorlaten op de afvalling. Ook nu was de wereldkampioene er in haar regenboogtrui bij. Maar door een valpartij zou Paternoster haar kansen niet kunnen verdedigen.



Het was al de tweede val tijdens de afvalling en de gevolgen waren zo zwaar dat de wedstrijden meer dan een halfuur stillag. 3 rensters moesten uiteindelijk worden afgevoerd naar de ziekenboeg.



Bij de herstart leek Kopecky met haar hoofd nog wat bij die valpartij te zitten, want bijna was ze de eerstvolgende afvalster. Ze nam de koers dan maar zelf bij de horens en liet zich daarna op geen enkel moment meer verrassen.



Enkel de Britse Pfeiffer Georgi kon Kopecky nog van de Europese titel houden. Nog voor de laatste ronde trok de Belgische het tempo zo strak op dat Georgi een gat moest laten vallen. Dat kon ze niet meer dichten. Goud met groot machtsvertoon voor Kopecky!