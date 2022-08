Belgisch kwartet strandt als 6e in 1e ronde van het EK-ploegenachtervolging

"We zijn een nieuwe ploeg met vier jonge gasten", vertelt starter Maxwell De Broeder na afloop van de race. "Dat we de ervaren Polen nu al kunnen kloppen, is hoopgevend. Nu moeten we blijven werken om onze snelheid van de eerste twee kilometer zo lang mogelijk aan te houden. Zo gaan we stap voor stap beter worden."

Dat belooft. Zo naderen de Spelen in Parijs als volgende grote afspraak voor het kwartet. "Parijs zit sowieso in ons achterhoofd. We hebben in België een mooi project met zes jonge gasten die vol voor de ploegenachtervolging willen gaan."