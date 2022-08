't Kuipke als geheime wapen? Terwijl titelverdediger afhaakt, is EK-piste "geen nadeel" voor Belgen

Om alle Europese kampioenschappen te bundelen in München werd speciaal voor het baanwielrennen een pop-uppiste gebouwd in Beieren. Die tijdelijke piste is 200 meter lang, 50 meter korter dan gewoonlijk bij het baanwielrennen. En dat is niet naar de zin van Harrie Lavreysen. De Nederlander, regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen, heeft beslist om geen individuele nummers te rijden in München. "De kans op valpartijen is iets groter", vertelt hij bij de NOS. "Het is een krappere bocht, we kunnen niet de topsnelheden halen die we normaal halen. De tactiek kan eigenlijk helemaal overboord, er is bijna niet in te halen op zo'n krappe baan."

Belgisch bondscoach Kenny De Ketele heeft minder problemen met de piste in München. Integendeel. "In principe is zo'n korte piste voor de Belgen zeker geen nadeel", zegt hij. "Wij zijn met 't Kuipke in Gent en onze trainingspiste op de Blaarmeersen vergelijkbare pistes gewoon. Ik weet dat sommige andere landen met twijfels zitten." "De Gentse baan is natuurlijk nog een stapje verder qua techniciteit. Zo'n 200 meter-piste vind je ook in Amsterdam en Rotterdam, maar hoe technischer de piste wordt, hoe groter het voordeel voor de Belgen." "Wij hebben veel vaardigheden en we kunnen goed sturen. Je moet sneller nadenken en dat speelt in onze kaart."

Kenny De Ketele stopte eind vorig jaar met koersen.

"Ghys en Kopecky zijn onze sterkste renners"

Ondanks het lichte voordeel van de piste, schreeuwt De Ketele de amibities niet van de daken. "We beginnen zeker niet zonder ambitie, maar ze zijn niet zo uitgesproken", vertelt hij. "We gaan zeker ons best doen om medailles te halen. Met de beloften en de junioren hebben we eerder deze zomer al uitstekend gepresteerd op het EK in Anadia. De elite mag volgen." "Vooraf bekeken we 2022 eerder als een overgangsjaar", ging de voormalig wereld- en Europees kampioen op de ploegkoers verder. "Met Jolien (D'hoore, red.) en ikzelf stopten twee belangrijke pionnen in de baanploeg." "Iedereen mocht zich dit seizoen ook iets meer focussen op de weg. Er is niet heel veel samen getraind op de piste. We hebben nu wel een week voorbereiding gehad in Aigle, maar voor het WK (van 20 tot 24 oktober in Parijs, red.) voorzien we een meer gerichte voorbereiding."



Het Belgische team hoopt evenwel ook op medailles in München. "In principe steken Robbe Ghys en Lotte Kopecky er bovenuit bij ons", aldus De Ketele. "Ze zijn onze sterkste renners." "Voor wat Lotte betreft siert het haar dat ze hier is. Na een slopend voorjaar en de Tour de France Femmes wil ze ook op dit EK nog vol gaan. Ze rijdt het omnium, de puntenkoers en de afvalling." "Verder kijken we ook uit naar de prestaties van Fabio Van Den Bossche en Jules Hesters. Fabio vervangt Lindsay De Vylder in de ploegkoers, aan de zijde van Robbe Ghys, en rijdt verder ook nog het omnium. Jules is ingeschreven voor de scratch en de afvalling. Beide jongens toonden zich in het voorjaar met knappe prestaties in de Nations Cup." Bij de vrouwen rijden Katrijn De Clercq en Marith Vanhove de ploegkoers. "Zij zijn een beetje de 'stand-ins' van Lotte Kopecky en Shari Bossuyt", legde De Ketele uit. "In de ploegenachtervolging vervolgens komen Maxwell De Broeder, Arthur Senrame, Thibaut Bernard en Brent Van Mulders in actie. We hebben geen grote verwachtingen voor hen. Het is een jonge ploeg. Het was voor hen vooral belangrijk eens een volledige voorbereiding te doorlopen en te leren omgaan met de druk."

Lotte Kopecky schakelt van de wegfiets over naar de pistefiets.

"Alles is 180 graden gedraaid voor mij"