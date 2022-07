Marijn de Vries over SD Worx: "Heb het gevoel dat het niet lekker loopt in de ploeg"

"Ik heb het gevoel dat het gewoon niet lekker loopt in de ploeg", vertelt Marijn de Vries in Vive le Vélo.

Het loopt niet subliem voor team SD Worx in de Tour. Ondanks de zege van Marlen Reusser is het wachten op sterke uitslagen.

Ik stel me toch de vraag of de neuzen allemaal in dezelfde richting staan binnen de ploeg.

"Ik krijg ook het gevoel dat ze niet echt willen praten in de ploeg. Het lijkt alsof er iets niet helemaal goed zit met de communicatie. Ik weet dat Vollering daar gevoelig aan is. Ik vermoed Kopecky ook."

"In de graveletappe gisteren moest concurrente Annemiek van Vleuten lossen, maar vertelden de rensters achteraf dat het nieuws te laat binnen kwam via de oortjes en dat ze daardoor geen actie hadden ondernomen. Het werd nochtans gewoon op de koersradio gezegd."

"Ik stel me dus toch de vraag of de neuzen allemaal in dezelfde richting staan binnen de ploeg. Het is natuurlijk triest, maar ik denk dat ze toch iemand als Amy Pieters missen, die zulke zaken tijdens de rit altijd goed kon regelen en met de vuist op tafel durfde slaan."

"Het is natuurlijk een beetje speculatie, maar mijn gevoel zegt dat ze zo iemand missen momenteel en dat er daardoor teveel misverstanden zijn in de koers."