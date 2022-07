De Belgische podcastmaker die plots het geheime wapen van Jumbo-Visma in de Tour werd

Nadat de beslissing in de tijdrit was gevallen, mocht hij het goedbewaarde geheim eindelijk verklappen.

Daarin leidde hij virtueel een ploeg naar successen. Toen al was duidelijk dat Naesen een goeie tactische kijk had op het wielrennen. In 2020 begon hij samen met een Australische vriend de Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Braakliggend terrein

Volgens Naesen een braakliggend terrein in de wielrennerij. “Video-analyse in de koers is nu nog redelijk basic”, vertelt hij. “Er wordt gekeken naar vorig seizoen. Waren er finishes met dezelfde aankomst? Hoe stond de wind daar? En wat bepaalde de uitkomst?”

Maar plots belandde Naesen dus écht in het wereldje. Zowat een half jaar geleden kreeg hij hét telefoontje van Jumbo-Visma met de vraag of hij zin had om wat video-analyse te doen.

Benji Naesen was tijdens de Tour ook te gast in Vive le Vélo.

Neutraliteitsclausule

“Maar je zal mij zeker de Tour-zege van Vingegaard niet horen claimen”, benadrukt Naesen. “Dit is het resultaat van de ploeg en de renners. Zelf was ik er ongeveer maar 4 uur per week mee bezig.”

“Voor mij was het cruciaal dat er een neutraliteitsclausule in het contract stond”, aldus Naesen. “Het was de eerste vraag die ik stelde: “Mag ik jullie nog altijd bekritiseren?” (lacht) Want mijn publieke mening is niet te koop. Jumbo-Visma had daar geen enkel probleem mee.”



Naesen snapt wel dat sommige mensen zich vragen stelden bij het verrassende nieuws. “Maar zij mogen niet vergeten dat ik een content creator ben en geen journalist”, benadrukt hij.



“Die scheiding is vaak moeilijk zichtbaar. Er is een punt van kritiek waar ik wel mee akkoord ga: we hadden de samenwerking - ook al had die geen invloed op de podcast - meteen transparant moeten maken.”