Annemiek van Vleuten kijkt uit naar Tour de France Femmes: "Ben er klaar voor"

In Livigno probeerde de Nederlandse topfavoriete Annemiek van Vleuten haar batterijen op te laden na de loodzware Giro Donne.

"Het was meer herstellen van de Giro en een paar keer prikkelen om de conditie op peil te houden samen met onder andere Tom Dumoulin en Lennard Hofstede", vertelt de 39-jarige Utrechtse. "Het niveau is goed. In de Giro tankte ik het nodige zelfvertrouwen."