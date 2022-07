Romain Bardet likt wonden na "totale offday": "Een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets"

“Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde", vertelde een zichtbaar ontgoochelde Romain Bardet na afloop van de etappe. "Het was gewoon een van mijn slechtste dagen op de fiets ooit."

"Deze ochtend voelde ik me nochtans heel fris en goed, maar ik kan niet uitleggen wat er gebeurde vanaf we de Port de Lers beklommen. Ik hoop dat het gewoon een offday was en het goede gevoel na vandaag weer terugkeert."

In de finale kon Bardet nog rekenen op ploeggenoten Andreas Leknessund en Chris Hamilton: "Ik wil hen bedanken voor hun steun en aanmoedigingen. Ik had hen echt nodig vandaag."

Bardet mag de hoop om in Parijs op het Tourpodium te staan waarschijnlijk opbergen. In het klassement volgt hij nu op een kleine 4 minuten van de huidige nummer 3 Geraint Thomas.