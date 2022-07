Ritwinnaars Magnus Cort en Simon Clarke verdwijnen door corona uit de Tour

Magnus Cort verklaarde gisteren in Saint-Etienne al dat hij zich wat minder voelde.

De Deen had tijdens de ritten in zijn vaderland voortdurend in de aanval gefietst en kreeg dinsdag in Megève een beloning met ritwinst.

Er is echter meer aan de hand, want Cort is opgestaan met hoofdpijn en koorts en heeft een positieve coronatest afgelegd.

Hij fietst dus niet mee naar Carcassonne, waar hij enkele jaren geleden zijn eerste ritzege in de Tour boekte.

Dat coronaverhaal geldt ook voor Simon Clarke. De Australische veteraan won in het begin van de Tour de kassei-etappe naar Arenberg.