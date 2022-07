Yves Lampaert valt door hond in Tour: "Ik voel me redelijk geradbraakt"

Net als alle andere renners overleefde Yves Lampaert de rit, maar hij herhaalde nog maar eens zijn boodschap op Instagram. "Voor de zoveelste keer: laat je hond thuis!"

Voor de start van de rit van vandaag had Lampaert de val nog niet volledig verteerd.

"Ik voel me redelijk geradbraakt", grijnsde hij bij onze camera. "Ik heb geen supergoeie nacht gehad."

"Ik ben overal stijf en ik sta een beetje vol blutsen en builen. Het is niet supertof."

"Ik had de hond echt niet gezien", vertelde hij nog over het incident. "Ik concentreerde me op de koers en plots remde de renner voor me erg bruusk en lag ik op de grond."

"Het is jammer dat zoiets gebeurt en blijft gebeuren. Hopelijk letten de toeschouwers er meer op."

Lampaert baalt vooral dat hij niet over zijn volledige capaciteiten kan beschikken tijdens deze etappe.

"Ik had al heel de Tour mijn zinnen gezet op vandaag, maar als je geen 100 procent bent..."