Maximilian Schachmann klaagt over Primoz Roglic na val: "Gevaarlijk voor alle renners"

Het peloton stormde gisteren op de klimmetjes af in de finale richting Longwy en op 13 kilometer van de finish belandden enkele lieden in de graskant.

Onder meer Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) en Reinardt Janse van Rensburg (Lotto-Soudal) kwamen ten val, de grote kanonnen ontsnapten aan de ellende.

Tijdens zijn cooling down op de rollen was Maximilian Schachmann nog niet helemaal afgekoeld. De Duitser spuwde zijn gal over de val en was bijzonder scherp voor Primoz Roglic en Jumbo-Visma.

"Jumbo-Visma moet opletten", snauwde de voormalige Duitse kampioen. "Primoz Roglic heeft weer die val veroorzaakt."

"Ze willen op de laatse centimeter rijden waar dat niet mogelijk is. Dat is duidelijke kritiek van mij, ja."

"Het is gevaarlijk voor alle renners en het is onnodig. Als er geen plaats is, dan is er geen plaats."

"Je moet dan maar aanvaarden dat je eens niet vooraan rijdt. Roglic heeft heel veel geluk dat hij er niet zelf bij lag."

Primoz Roglic eindigde gisteren tussen de favorieten, Maximilian Schachmann moest donderdag zelf nog een inspanning leveren nadat kopman Aleksandr Vlasov iets verder ook al tegen de grond was gegaan.