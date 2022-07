Billie Jean King Cup: België treft Australië en Slovakije in finaleronde

De 12 gekwalificeerde landen worden onderverdeeld in 4 groepen van 3 teams, waarbij de 4 groepswinnaars doorstoten naar de halve finales.



België plaatste zich zonder te spelen voor het eindtoernooi. De Belgische vrouwenploeg had in een barrage moeten spelen tegen Wit-Rusland. Omdat dat land geschorst werd door de ITF vanwege steun aan buurland Rusland bij de inval in Oekraïne, kreeg België het finaleticket.



Vorig jaar sneuvelden de Belgische vrouwen in de groepsfase van de Billie Jean King Cup. Ze versloegen in hun eerste groepsduel Wit-Rusland, maar verloren vervolgens van Australië en misten zo de halve finales.



Titelverdediger Rusland mag dit jaar ook niet deelnemen als gevolg van de inval in Oekraïne.



De Billie Jean King Cup wordt afgewerkt van 8 tot en met 13 november in de Emirates Arena in Glasgow.