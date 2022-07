Oostende kent zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League

Oostende zit bij zijn 7e deelname aan de Champions League in poule C. De zwaarste tegenstander voor de Belgische kampioen wordt wellicht Hapoel Holon, de kampioen van Israël. Holon schopte het afgelopen seizoen tot de Final 4 in de Champions League.

Daarnaast neemt Oostende het ook nog op tegen Galatasaray, de nummer 3 uit Turkije, en de Poolse vice-kampioen Legia Warschau.

De poulefase van de Champions League gaat begin oktober van start. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de 1/8e finales. De nummers 2 en 3 uit elke groep gaan naar de barrages.