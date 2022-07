Mads Pedersen rijdt 3 jaar langer bij Trek-Segrafredo: "9 jaar bij 2e familie"

De 26-jarige Pedersen fietst al sinds 2017 voor het Amerikaanse team rond, goed voor 23 overwinningen. Hét hoogtepunt was het WK 2019 in Harrogate. Hij won ook Gent-Wevelgem, Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde tweede in de Ronde van Vlaanderen in 2018.



"Dit team heeft mij de kans geboden om te klimmen naar het WorldTour-niveau na twee seizoenen procontinentaal", vertelt de Deen. "Dit is mijn zesde jaar bij het team en ik doe er nog drie bij. Negen jaar bij één team blijven is speciaal. Dit team is een tweede familie en daarom wilde ik ook blijven."



"Onze groep voor de klassiekers wordt jaar na jaar sterker. Het team helpen om als groep beter te worden is belangrijk voor mij", voegt Pedersen nog toe, van wie de ambitie blijft "om monumenten te winnen met dit team".



Bij Trek-Segafredo heeft Pedersen vier Belgen als collega's: Thibau Nys, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde.



Tijdens de eerste drie etappes van de Tour in Denemarken was Pedersen een van de publieksfavorieten. Hij werd zesde in de openingsetappe, derde in Nyborg en zesde in Sønderborg. In het algemeen klassement staat hij nu op de vierde plaats, op 18 seconden van Wout Van Aert.