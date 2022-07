Intermarché-Wanty-Gobert begint met een opleidingsploeg onder leiding van Kévin Van Melsen

Van Melsen wordt sportdirecteur van het Development Team, dat als continentaal team zal ingeschreven worden. "Ik ben zeer gelukkig en voel me vereerd om van dit project deel uit te maken", reageerde Van Melsen.



"Na twaalf seizoenen als profrenner kan ik mijn ervaring overdragen op jongere renners." Met aandacht voor het materiaal een een goede planning willen Van Melsen en co. de jongeren klaarstomen.



"We willen we onze renners voorbereiden om een stap in hun carrière te zetten en, laat het ons hopen, hen op termijn in ons World Team te laten integreren."