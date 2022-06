Op één na kortste en toch zwaar BK: "In sprint lagen wattages Merlier lager dan na Nokere Koerse"

Het BK wielrennen in Middelkerke had iets van het scenario van een goede actiefilm: verrassende aanvalspogingen, plotwendingen, hoofdrolspelers wiens kansen dood en begraven leken, die opeens weer aan het front verschenen en een spannende slotscène in de vorm van een nipte sprint.

En dat voor een BK dat "maar" 208 kilometer lang was en daarmee in de geschiedenisboeken kwam als het kortste BK sinds 1940.

"Mij deed het denken aan een bergrit. Overal reden groepjes renners in verspreide slagorde", schetste Hans Vandeweghe in De Tribune.

Daarmee werd de stelling ontkracht dat op het vlakke veel kilometers nodig zijn om er een slijtageslag van te maken. Niet zo als veel renners gretig zijn om de tricolore trui om de schouders te spannen, zo blijkt.

Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) is een cijferfetisjist. "Alleen het BK in Tervuren in 2015 werd sneller gereden", wist hij.