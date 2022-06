Enric Mas (27) verlengt zijn contract bij Movistar tot eind 2025: "Ga voor podium in grote ronde"

De 27-jarige Spanjaard rijdt sinds 2020 voor Movistar. Voordien kwam hij uit voor Quick-Step (2017-2018) en Deceuninck-Quick-Step (2019).



Mas is al enkele jaren een sterke klassementsrenner en reed twee keer naar het podium van de Vuelta (tweede in 2018 en 2021). In de Tour werd hij de voorbije twee jaar vijfde en zesde.



Hij won als prof vijf wedstrijden, waaronder een rit in de Vuelta van 2018 en het eindklassement in de Ronde van Guangxi in 2019.





"Het was een makkelijke beslissing voor mij om te verlengen", legde Mas op de teamwebsite uit. "Het was een prioriteit voor mij om hier te blijven. We hebben een geweldige groep, zowel qua staf als rijders."



"Door enkele valpartijen was 2022 voorlopig moeilijk, maar dat is wielrennen. Ik ga nu naar de Tour met grote ambities. Ik wil strijden voor podiumplaatsen in de Grote Rondes. En hopelijk kan ik ook eens een eindzege pakken."