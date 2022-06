Michael Woods leider in Route d'Occitanie na zenuwslopend man-tegen-mangevecht

"Mano a mano", zo werd de koninginnenrit in La Route d'Occitanie beslecht. Michael Woods en Spanjaard Carlos Rodriguez klauterden zij aan zij over de slotklim. Met de finish in zicht kraakte de Spanjaard. De ene zijn dood is de ander zijn brood: Woods mocht zijn handen solo in de lucht steken en de leiderstrui aanmeten.