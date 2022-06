Stephen Curry is na 4 jaar weer kampioen: "We zijn het geloof in onze kwaliteiten nooit verloren"

De Golden State Warriors hebben het weer geflikt. In 8 jaar tijd behaalde de ploeg van Stephen Curry en co. 6 keer de finale. 4 van die finales konden ze ook in hun voordeel beslissen. Voor het eerst wist Stephen Curry de Finals-MVP-trofee te bemachtigen, de prijs voor beste speler in de finale.

"Het is geweldig om 4 titels in 8 jaar te winnen", vertelde Curry, die ook in 2015, 2017 en 2018 mocht vieren. "Om hier weer te staan met geweldige ploegmaats tegen een sterk Boston is echt fantastisch. Deze titel voelt anders aan. We komen als ploeg van ver. We hebben de laatste 3 jaar geworsteld met blessures, maar het geloof in onze kwaliteiten zijn we nooit verloren."

Curry heeft nu - net zoals ploegmaats Klay Thompson, Draymond Green en Andre Iguodala - 4 titels gewonnen. Evenveel als pakweg Lebron James of Shaquille O'Neal.