KV Mechelen-coach Danny Buijs: "Diego Simeone? Ik ben een doodnormale gozer"

De nieuwe trainer van KV Mechelen, Danny Buijs, stond vandaag voor het eerst de Belgische pers te woord. Buijs krijgt de zware taak om het goede werk van Wouter Vrancken, die KV Mechelen verliet voor een avontuur bij Racing Genk, te vervolledigen. Hij ging bij zijn succesvolle voorganger op gesprek: "We hadden een goede klik, het kan zijn dat we elkaar nog zullen horen."

Eerste contact begin mei

Het frisse gezicht in het Belgische trainerslandschap keek ernaar uit om zichzelf voor te stellen. "De eerste contacten waren er al begin mei. Toen heb ik 2 wedstrijden hier in het AFAS-stadion bezocht en daar heb ik een heel goed gevoel aan over gehouden. Daarom ben ik ontzettend blij de nieuwe trainer van KV Mechelen te zijn."

Aan de 2 wedstrijden die ik bezocht heb in Play-Off 2 heb ik een heel goed gevoel overgehouden. Ik ben ontzettend blij de nieuwe trainer van deze club te zijn. KV Mechelen-coach Danny Buijs

"Ik kende KV Mechelen van naam, maar als trainer in een andere competitie zit je toch in je eigen bubbel. Dus ik wist niet hoe de club speelde." Danny Buijs was de voorbije 4 jaar trainer van Groningen, in de Nederlandse Eredivisie. "Maar ter voorbereiding heb ik wel veel gesproken met mensen bij de club of die er een verleden hebben, zoals Harmen Kaperus, de keeperstrainer van Groningen die in de staf van Vrancken in zijn eerste seizoen bij Mechelen zat."

De "Simeone" van Nederland

Over zichzelf is Danny Buijs heel eerlijk, want in Nederland staat hij bekend als een temperamentvolle trainer en wordt de vergelijking met Diego Simeone, de trainer van Atletico Madrid, vaak gemaakt. "Die vergelijking gaat niet op. In Nederland krijg je nogal snel een etiket opgeplakt."

De vergelijking met Simeone gaat niet op. In Nederland krijg je nogal snel een etiket opgeplakt. Ik ben een doodnormale gozer die zijn emoties laat zien. KV Mechelen-coach Danny Buijs

"Ik ben een doodnormale gozer, die hard wil werken, die ook zijn emoties laat zien en daardoor maak je soms ook wel wat fouten, dan moet je even op de blaren zitten. Maar daardoor ontwikkel je ook jezelf."

"De aard van het beestje zal nooit verdwijnen. Dat moet er ook niet uit, want het is ook een kracht van mij."

Contact met Vrancken

De nieuwe coach van KV Mechelen heeft zijn huiswerk grondig gemaakt en legde daarvoor contact met zijn voorganger. "Mechelen heeft de voorbije 4 jaar mooie tijden beleefd met Wouter, dus ik wilde hem absoluut spreken. We hadden een goede klik, het kan zomaar zijn dat we in de toekomst nog vaker zullen spreken."

Aanvallend voetbal

De Nederlander staat niet bekend om zich vast te houden aan één soort speltype. "Je bent afhankelijk van het materiaal wat je hebt. Bij Kozakkenboys behaalde ik attractief en aanvallend voetbal, bij Groningen was het defensiever." Maar hij hoopt wel om bij Mechelen de lijn van de afgelopen jaren door te trekken en zelfs verder uit te bouwen. "Ik kan het niet garanderen, maar zal er wel alles aan doen."

Het enige wat ik hoop is dat aan het einde van het seizoen iedereen die KV Mechelen een warm hart toedraagt tevreden kan terugkijken op het seizoen. KV Mechelen-coach Danny Buijs

"Over het doel kan ik nu nog niets zeggen. Ik weet nog niet hoe de selectie zal zijn en hoe die bij andere ploegen er zal uitzien. Het enige wat ik hoop is dat aan het einde van het seizoen iedereen die KV Mechelen een warm hart toedraagt tevreden kan terugkijken op het seizoen."

"We gaan er alles aan doen om zo hoog mogelijk te raken in de ranglijst, hopelijk met het kenmerkend aanvallend voetbal van KV Mechelen van de laatste jaren. Daarvoor komen de mensen naar het stadion."