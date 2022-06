Peter Vandenbempt schetst corruptieproces Blatter en Platini, dat vandaag start: "Een shakespeariaans drama"

Vandaag gaat in Zwitserland het proces tegen Sepp Blatter en Michel Platini van start. De voormalige voorzitters van de wereldvoetbalbond FIFA en het kleine Europese broertje UEFA worden beschuldigd van valsheid in geschriften en corruptie. Peter Vandenbempt duidt de zaak die zijn oorsprong kent in de vorige eeuw.

Beschuldigd van corruptie, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Na de jarenlange schorsingen van Sepp Blatter en Michel Platini mogen de heren gerechtelijke straffen verwachten. "Het gaat allemaal om een bedrag van ongeveer 2 miljoen Zwitserse frank, ongeveer 1,9 miljoen euro, dat Platini van de FIFA heeft gekregen in 2011", schetst Peter Vandembept het proces dat vandaag start in Bellinzona. "Platini was toen adviseur van FIFA-voorzitter Blatter, van 1998 tot 2002. Officieel kreeg hij daarvoor 300.000 Zwitserse frank per jaar, maar de twee waren mondeling overeengekomen dat het om een miljoen ging per jaar."

De factuur dook enkele maanden voor de presidentsverkiezingen op, waarvoor Blatter Europese stemmen zocht bij Platini. Peter Vandenbempt

"De FIFA had toen het geld niet om Platini uit te betalen. Acht jaar later hebben ze dat toch geregeld. Het Zwitserse gerecht gelooft daar natuurlijk niets van, want FIFA maakte in die periode 15 miljoen winst. Het vermoedt dan ook dat het om smeergeld gaat." "De factuur dook op in december 2010 en werd meteen betaald door Blatter, enkele maanden voor de nieuwe presidentsverkiezingen. Daar werd Blatter bedreigd door een Qatarese uitdager en had hij Europese stemmen nodig waar Platini dan voor moest zorgen. Het gerecht vermoedt dat het om een valse factuur gaat."

"Bovendien mag zo'n factuur maximaal vijf jaar later worden opgestuurd", weet Vandenbempt.

De bal ging aan het rollen na de toewijzing van het WK voetbal in Qatar.

Amerikaanse onvrede bracht bal aan het rollen

Dat het proces ettelijke jaren later - anno 2022 - pas van start gaat, is niet verwonderlijk volgens Vandenbempt. En daar zit de toewijzing van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar voor iets tussen. "De Amerikanen grepen naast het WK van dat jaar, waren daar niet blij mee en dus startte de FBI een onderzoek waaruit bleek dat er corruptie in het spel was. Zeven leden van het uitvoerend comité van de FIFA werden opgepakt." Onder wie Blatter en Platini: "Ze werden meteen door de ethische commissie van de FIFA geschorst, eerst voor enkele maanden, dan voor acht jaar. Maar Platini heeft een andere versie van de feiten: hij zegt dat hij het slachtoffer is van een complot om hem ten val te brengen, opdat hij niet de nieuwe FIFA-voorzitter kon worden." En het wordt nog ingewikkelder: "Er loopt ook een onderzoek naar de huidige voorzitter, Gianni Infantino, want die hield enkele geheime vergaderingen waarvan geen PV is opgemaakt. Blatter en Platini hebben dan ook een klacht ingediend tegen Infantino." Een juridisch steekspel op het hoogste niveau, dus.

Ook huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino hangt een rechtszaak boven het hoofd.

Van wrevel naar shakespeariaans drama

"Het is een soort shakespeariaans drama", vertelt Peter Vandenbempt over de professionele relatie van Blatter en Platini, die nu helemaal bekoeld is. "Het gaat terug tot in 1997, toen Blatter voormalige voorzitter João Havalange wilde opvolgen. Hij zocht en vond steun bij Platini, wat een zeer succesvolle samenwerking bleek. Op een bepaald moment waren zij de zwaargewichten van het internationale voetbal." "De bedoeling was dat in 2015 Blatter afstand zou doen van zijn voorzitterschap en Platini zou mogen inspringen. Hij stelde zich toch herverkiesbaar en dat zorgde voor wrevel tussen die twee. Platini riep op om de tegenkandidaat te steunen toen Blatter verdacht werd van corruptie." "Die laatste zei dat hij een jaar later afstand zou doen van zijn rol, maar zo is het niet gelopen. Blatter is nog steeds verbannen door de ethische commissie, Platini is wel weer vrij, maar heeft voorlopig nog geen nieuwe functie opgenomen. Hij voert nu al vele jaren een strijd om zijn naam te zuiveren."

De FIFA heeft zich burgerlijke partij gesteld, want die wil zijn twee miljoen terug. Peter Vandenbempt

Uitspraak volgt op 8 juli