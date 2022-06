Vallen in 1e rit, juichen in 2e rit: Lorena Wiebes triomfeert in Women's Tour

De tweede etappe in de Britse rittenkoers was een korte opdracht van 92,1 km naar Harlow. Met enkele reliëfverschillen in het slot, spaarden de klassementsrensters zich in de beginfase.

Sammie Stuart ging even verkennen aan het front, maar werd nog voor de finale teruggegrepen. Gladys Verhulst en Lily Williams losten haar af, maar ook zij konden het peloton geen hak zetten.

De zenuwachtigheid groeide en net als gisteren werd de finale ontsierd door een massale valpartij. Het peloton brak in vier stukken, heel wat rensters werden opgehouden.

Lorena Wiebes, gisteren nog het slachtoffer bij de valpartij, kon nu alle chaos vermijden en sprintte met overmacht naar de zege. Shari Bossuyt zat op links vast achter Barbara Guarischi en moest vrede nemen met de 3e plek. Clara Copponi blijft leider.