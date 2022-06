Ronaldo fietst 450km naar Compostela na promotie van zijn club Valladolid

Ronaldo heeft sinds 2018 51 procent van de aandelen van Valladolid in handen. De Braziliaan is ook voorzitter en heeft duidelijk wat over voor zijn ploeg. Als ze zouden promoveren, beloofde hij naar Compostela te fietsen. En belofte maakt schuld.

Hij begon gisteren aan de tocht van 450 kilometer van het Zorrilla-stadion naar het populaire bedevaartsoord. Ronaldo is op zijn 45e niet meer in topvorm, maar hij koos voor een elektrische fiets.

"Ik weet dat ik ga afzien, maar het wordt een onvergetelijke ervaring", zei hij voor zijn vertrek. Hij is samen onderweg met zijn partner en enkele andere ervaren fietsers.