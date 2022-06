Ismael Debjani pakt WK-ticket op Diamond League in Rabat, blessure voor Warholm

De 1.500 meter in Rabat werd gewonnen door de Brit Jake Wightman in 3'32"62. Ismael Debjani liep naar de 5e stek in een chrono van 3'34"39, waarmee hij onder de limiet voor Eugene bleef. Debjani had zich eerder al geplaatst voor het EK, dat in augustus georganiseerd wordt in München.



Op de 1.500 meter bij de vrouwen moest Elise Vanderelst vrede nemen met de 12e tijd. Met 4'05"16 liep ze wel haar beste tijd van het seizoen, maar bleef ze wel ruim boven haar persoonlijk record (4'02"63).



Camille Laus kon in Rabat niet overtuigen op de 400 meter. De Belgian Cheetah finishte als 8e in 52"77, precies een seconde boven haar beste seizoenstijd. Haar persoonlijk record bedraagt 51"49. De winst ging zondag in 50"10 naar de Dominicaanse Marileidy Paulino.



Op de 400 meter horden bij de mannen was er slecht nieuws voor olympisch kampioen Karsten Warholm. Na de eerste horde tastte de Noor naar zijn hamstring. "Ik denk een scheurtje", liet Warholm achteraf weten. Zonder Warholm was de overwinning voor de Amerikaan Rosser.