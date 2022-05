Sportweekend meets Kevin De Bruyne op KDB Cup, bekijk de uitgebreide reportage

Chelsea, Ajax, Club Brugge, Manchester City, Dortmund, Genk, Barcelona, Rijsel, AA Gent, Real Madrid, PSG en Anderlecht, dat waren de ronkende deelnemers.



Sporza streamde gisteren de finale tussen Barcelona en Real Madrid, Barça won de Clasico met 3-1 en is zo het eerste team dat 2 keer de KDB Cup kon winnen.



Sportweekend had een uitgebreide babbel met De Bruyne, over zijn seizoen, over de spectaculaire titelmatch van City, over City-aanwinst Haaland en over de Rode Duivels.