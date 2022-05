Jai Hindley na machtsgreep op de Passo Fedaia: "Hele Giro gewacht op deze etappe"

We nemen u snel even mee naar het verhakkelde wielerjaar 2020. Omwille van het coronavirus stond de Giro pas in oktober op het programma. Hindley nam toen in de laatste bergetappe richting Sestrière het roze kleinood over van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman.

De Australische verrassing van die Giro trok zo als leider richting de slottijdrit in Milaan, maar Tao Geoghegan Hart die nog in dezelfde tijd stond bleek in die discipline meer dan een maatje te groot en mocht de eindzege op zak steken.

Dat trauma kan Hindley morgen in Verona helemaal wegpoetsen en zonder ongelukken zal dat ook gebeuren. De Australiër heeft na zijn uithaal op de Passo Fedaia een ruime bonus van 1'25" op Carapaz, meer dan geruststellend aangezien de tijdrit relatief kort is (17 kilometer).

"Het was voor mij duidelijk dat dit de cruciale rit zou worden", vertelde Hindley na afloop. "De klim was loodzwaar en wie de benen had kon hier de wedstrijd naar zijn hand zetten. Ik en bij uitbreiding het hele team zijn deze Giro rustig gebleven en hebben toegwerkt naar deze rit. Dat is de juiste keuze gebleken."

In het slot kon Hindley nog rekenen op zijn ploeggenoot en vroege vluchter Lennard Kämna: "Zijn hulp kwam echt op het ideale moment. Toen ik hoorde dat Carapaz kraakte ben ik echt vol doorgegaan. Wat een geweldige etappe. Of het genoeg zal zijn morgen? Dat zien we dan wel weer."