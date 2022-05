Richard Carapaz kraakt in laatste bergrit Giro, Jai Hindley start in het roze aan afsluitende tijdrit

De koninginnenrit van vandaag beloofde veel spektakel. Lange tijd leek het een teleurstellende rit te worden voor de neutrale supporter, maar uiteindelijk kregen we toch nog vuurwerk op de slotklim.

Een vroege vlucht van 15 renners kon wegrijden in de heuvelachtige openingsfase. Daarin zaten weer veel Nederlanders en ook twee Belgen: Vansevenant en Moniquet. Het was dit keer Bahrein die de controle over het peloton nam.

De verwachte alles-of-nietspoging van Landa bleef uit op de eerste twee cols. In de kopgroep kon Alessandro Covi afstand nemen van de anderen op de voorlaatste klim, de Passo Pordoi. Hij fietste snel een mooie voorsprong van 2 minuten bij elkaar.

Voor vuurwerk bij de klassementsrenners was het wachten op de slotklim. De Passo Fedaia ontgoochelde niet. In de laatste 5 steile kilometers nam Ineos het heft in handen. Carapaz viel aan, Landa paste. Enkel Hindley kon volgen.

Het plannetje van Bora werkte perfect, want juist op dat moment kwam Hindley's ploeggenoot Kämna - die oorspronkelijk in de kopgroep zat - bij de twee tenoren. Hij nam zijn kopman en Carapaz op sleeptouw. Tot het plots ook bij Carapaz brak.

Hindley kreeg vleugels van dat aanzicht en zette vol aan. In geen tijd fietste de ontketende Australiër een halve minuut weg van Carapaz. Ook Landa reed Carapaz uiteindelijk nog voorbij. De Ecuadoriaan moest uiteindelijk anderhalve minuut prijsgeven op Hindley.

Voor de ritzege kwam Hindley te laat. Covi was te ver weg en soleerde naar de overwinning. Novak die de beste van de achtervolgers bleek, strandde op een halve minuut.