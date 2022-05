Franky Van der Elst: "De piste van Hoefkens lijkt me eerder een afleidingsmanoeuvre"

De trainerscarrousel in België draait overuren. Club Brugge, Antwerp, KV Mechelen, Racing Genk, Standard... en wie weet binnenkort ook Anderlecht en Union zoeken een nieuwe coach. Het was een van de onderwerpen in onze podcast De Tribune.

Het is dat Hein Vanhaezebrouck net zijn contract bij AA Gent verlengd heeft, anders zou het wel eens kunnen dat alle traditionele grote clubs in België met een andere trainer aan het volgende seizoen beginnen. Landskampioen Club Brugge moet zelfs als voor de tweede keer in minder dan 6 maanden tijd de map met interessante trainersprofielen uit de schuif trekken. Vorige keer leverde dat een verrassing op, want met velen waren ze niet: de mensen in België die Alfred Schreuder al kenden.



Tenzij Club Brugge rekent op Carl Hoefkens, momenteel assistent. Dat zou een breuk zijn met het verleden en net daarom denkt Franky Van der Elst niet dat de landskampioen die piste zal bewandelen.

Ik denk dat het bestuur van Club Brugge met een verrassing naar buiten zal komen. Franky Van der Elst

"Het zou me verbazen omdat het bestuur van Club Brugge een aantal jaar geleden tegen Philippe Clement zei, dat hij eerst elders ervaring moest opdoen voor hij van assistent kon evolueren tot hoofdcoach", zei Van der Elst in De Tribune.

"In mijn ogen zou het vreemd zijn om Hoefkens wel voor de leeuwen te gooien. Anderzijds kennen Hoefkens en Rik De Mil het huis en de manier van werken en dat zou het bestuur blijkbaar wel een goed idee vinden." "Toch denk ik dat die piste een afleidingsmanoeuvre is en dat het bestuur van Club Brugge met een verrassing naar buiten zal komen."

"Mbaye Leye stond in Waregem al twee jaar bovenaan de shortlist"

Een veel minder grote verrassing was de aanstelling van Mbaye Leye bij Zulte Waregem. Leye passeerde al 3 keer bij Essevee, waarvan de laatste keer met slaande deuren. Hij zou toen naar eigen zeggen zelfs niet meer in de Z-kern van Zulte Waregem willen spelen. "Maar daar is de spons over geveegd", weet Jonas Creteur, die thuis is in het voetbal in Waregem. "Ik laat me vertellen dat de onderhandelingen met Leye maar een week voor zijn aanstelling zijn opgestart." "Eigenlijk is het zo dat Leye al 2 jaar bovenaan de shortlist stond als de man die Francky Dury had moeten opvolgen."

Leye zou zeer gemotiveerd zijn om het ongelijk van Standard te bewijzen. Jonas Creteur

Dat het langer duurde, had te maken met het langdurige (en dus dure) contract van Dury en met Leye zelf. "Leye heeft in het verleden zelf aangegeven nog niet klaar te zijn om direct hoofdtrainer te worden en begon daarom als assist bij Michel Preud'homme", zegt Creteur.

"De keuze voor Timmy Simons en Davy De fauw was volgens mij voor een stuk een keuze voor de goedkoopste optie. Bovendien is het maar nipt goed afgelopen. Het werd de laatste tijd duidelijk dat hun verhaal een aflopend verhaal was." "Simons maakte niet altijd de beste tactische indruk en leek ook zelf te lonken naar andere clubs." "Als assistenten mochten ze misschien wel blijven, maar daar hebben Simons en De fauw voor gepast. Dan was de keuze voor Leye niet verrassend. Leye zou indruk gemaakt hebben in de gesprekken en zou zeer gemotiveerd zijn om het ongelijk van Standard te bewijzen."