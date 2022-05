Afscheidnemend voorzitter Anne d'Ieteren kijkt met voldaan gevoel terug op haar carrière

Anne d’Ieteren was zelf een zeer succesvolle internationale dressuuramazone. Na haar carrière werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC), waar ze actief was van 1985 tot 2017. Via het BOIC kwam ze in contact met de paralympische beweging in ons land.

Onder haar voorzitterschap kende de paralympische beweging in België een enorme evolutie.

“Wat ik op olympisch niveau heb geleerd, heb ik op het paralympische niveau proberen toe te passen", vertelt ze bij haar afscheid.

"Op de Paralympische Spelen in Peking 2008 haalden we 1 medaille. 4 jaar later in Londen waren het er 7. In 2016 in Rio de Janeiro 11 en verleden jaar in Tokio haalde ons land er 15”, vertelt d’Ieteren. "Ik mag zeggen, dat het een succes is."