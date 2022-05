Eén jaar schorsing voor Russische turner met oorlogssymbool "Z" op podium

Nadat hij brons had gewonnen op de brug met gelijke leggers, gebruikte Koeljak tape om de letter "Z" over het Russiche symbool op zijn shirt te plakken voor de podiumceremonie aan de zijde van Kovtoen. De FIG sprak van shockerend gedrag en opende een disciplinair onderzoek.



De letter "Z" is te zien op de Russische legervoertuigen in Oekraïne en is een symbool van steun aan de invasie. Koeljak betoonde geen spijt na zijn actie, integendeel: hij zei dat de Oekraïners in Doha met hun gedrag zijn daad hadden uitgelokt.



Koeljak moet nu zijn bronzen medaille inleveren, net als het behaalde prijzengeld. Zijn schorsing loopt tot 17 mei 2023. De proceskosten van de FIG komen ook op rekening van de turner uit Rusland, die 3 weken de tijd heeft om tegen het verdict in beroep te gaan.



Een dag na de wereldbekerwedstrijd in Doha werd het verboden voor Russen en Wit-Russen om nog in internationale competities uit te komen.