Kevin Strijbos traint de crossers van Kimi Räikkönen: "Ik doe het erg graag"

"Soms zie ik bijvoorbeeld sporen die zij niet zien. "Kijk dan toch", denk ik, maar ik weet ook hoe ik zelf als rijder was", lacht Strijbos.

Wat houdt die job juist in? "Ik werk alle trainingen samen met hen af", antwoordt hij. "Fietsen, zwemmen en lopen bijvoorbeeld."

Kevin Strijbos, vicewereldkampioen in 2006 en 2007, loopt nog altijd rond op de crosscircuits. Na een carrière van 21 jaar als rijder traint hij nu de toppers van het Kawasaki Racing Team: voormalig wereldkampioen Romain Fèbvre en de 24-jarige Brit Ben Watson.

"Voor Fèbvre staat alles in het teken van 2023"

Romain Fèbvre is dit seizoen nog niet in actie gekomen. De wereldkampioen van 2015 revalideert van een kuit- en scheenbeenbreuk.

"Momenteel traint Romain, over enkele weken neemt hij ook weer deel aan de wedstrijden", weet trainer Strijbos. "We gaan hem niet pushen. Alles staat in het teken van het seizoen 2023."