Ook Agüero heeft standbeeld bij City-stadion: 10 jaar na historische goal

"93:20", zo staat dat feit in de club- en Engelse voetbalgeschiedenis bekend. Na 93 minuten en 20 seconden maakte Agüero toen de 3-2 tegen Queens Park Rangers.



Dit standbeeld is een eerbetoon aan de Argentijn die 10 jaar voor de Engelse topclub voetbalde, van 2011 tot 2021. Hij maakte in totaal 260 goals voor de Citizens, waarmee hij 15 trofeeën pakte, waaronder 5 keer de Premier League.



Het standbeeld is een werkstuk van de bekroonde beeldhouwer Andy Scott en bestaat uit duizenden aan elkaar gelaste stukjes gegalvaniseerd staal.



Het kreeg een plaatsje aan de oostelijke zijde van het stadion naast de standbeelden van Vincent Kompany en David Silva, twee andere boegbeelden die met Agüero geschiedenis schreven voor City. De beelden zullen elke avond worden opgelicht met een speciaal blauw licht.



City bracht in een begeleidend filmpje hulde aan Agüero, onder meer Kompany werkte daaraan mee. "Hij zal moeilijk kunnen bevatten welke impact dat moment had. Het is een voorbeeld van al het goede dat hij voor de club heeft gedaan."



Agüero zelf komt ook aan het woord: "Ik ben heel erkentelijk dat de club dit standbeeld voor mij heeft laten maken. Het doet me wat om mezelf 10 jaar geleden te zien. Het is een erkenning van mijn carrière in Manchester. Ik heb meegeholpen om de club een van de belangrijkste ter wereld te maken. Dit is iets heel speciaals."



De Argentijn verkaste vorige zomer naar Barcelona, waar hij door hartproblemen in december het voetbal vaarwel zei.