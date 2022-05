Leandro Trossard in Extra Time: "Ja, ik acht mezelf klaar voor een stap hogerop"

Niet alleen Trossard is een gewezen speler van de JPL. Wat Moises Caicedo doet is ook bijzonder straf. Midden januari werd een eind gemaakt aan de huurovereenkomst met Beerschot om hem opnieuw naar Brighton te brengen. Drie maanden later werd hij basisspeler en momenteel is hij ook de trots van Ecuador.



Kijk je samen met Moisés Caicedo (ex-Beerschot dit seizoen) naar de Belgische play-offs?

NEEN

Volg je de prestaties van Denis Undav (die volgend seizoen naar Brighton trekt) een beetje?

JA

Je werd bij Genk kampioen onder Philippe Clement, verbaast het je dat hij nu al een Europese topclub leidt?

NEEN

Zie je een coach in Toby Alderweireld?

JOKER, GEEN IDEE

Ben je de enige Belg die hoopt dat Eden Hazard zijn oude niveau niet meer haalt?



NEE? NATUURLIJK NIET

Noemen jullie je trainer bij Brighton (Graham Potter) Harry?



NEEN (lacht).