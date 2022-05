Steeds meer speciale wielershirts in het peloton: waarom pakken teams uit met nieuwe outfits?

Vorig jaar pakten ze in de eerste etappe van de Tour uit met een speciaal Poulidor-shirt. "Toen was de insteek heel anders dan nu. Het shirt ter ere van Poulidor was erg populair en de opbrengst van de verkoop ging naar het goede doel. Hoe meer shirts verkocht werden, hoe beter dus", zegt Sneyers.

Maar het UCI-reglement geeft ook de andere teams de kans om een keer per jaar een aanvraag in te dienen voor een shirtverandering. Alpecin-Fenix maakt nu voor de tweede keer gebruik van die regel.

In de gevallen van EF Education-EasyPost en Team Jumbo-Visma is het uit noodzaak. Aangezien hun roze en gele truitjes voor verwarring kunnen zorgen met de leiderstrui in respectievelijk de Giro en de Tour worden ze elk jaar verplicht om andere truitjes te dragen.

"Nu is ons voornaamste doel om via het shirt aandacht te genereren voor een nieuw product van onze Italiaanse sponsor Fenix. We bieden het nieuwe truitje ook wel te koop aan, maar we verwachten niet meer verkoop dan normaal. Het is meer voor de liefhebber of verzamelaar, maar het is niet onze bedoeling om er veel winst uit te halen."



Volgens Sneyers wil Alpecin-Fenix dus vooral zijn Italiaanse sponsor plezieren. "Het doel is natuurlijk altijd wel om aandacht rond iets te creëren. Het is dan ook logisch dat ploegen er zoveel mogelijk mee uitpakken. En dan is een opvallend shirt beter dan een onopvallend shirt", zegt Sneyers.



Dat de meningen over de nieuwe Alpecin-outfit verdeeld zullen zijn, beseft ook Sneyers: "Onze renners en wij vinden het een mooi shirt, maar sommigen zullen daar anders over denken. Het is een kleur die mensen ofwel heel mooi vinden, ofwel heel lelijk. Maar dat zorgt er juist voor dat mensen erover spreken."

Bovenstaand artikel toont aan dat het werkt.