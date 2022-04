Remco Evenepoel vloog vorige week in Luik-Bastenaken-Luik naar de overwinning. Nu onthult hij op Instagram een extra motivatie: Evenepoel is al sinds eind vorig jaar verloofd met zijn jeugdvriendin Oumi Rayane. "Dit is de reden waarom we op een wolk zweven", schrijven ze. "We hebben 'ja' gezegd voor het leven."