Wout van Aert scheurt met zeepkist over circuit Spa-Francorchamps: "Dit ga ik niet snel vergeten"

"Dit was niet de eerste keer dat ik de Raidillon naar boven reed", vertelde Van Aert. "Ik wist dus al hoe lastig het zou zijn en ben daar nu nog eens mooi aan herinnerd. Je begint er met volle snelheid aan, maar het wordt zodanig steil dat je na een tijdje bijna moet kruipen om boven te geraken."

"Wel een super vette locatie voor een zeepkistenrace! Met een beetje verbeelding is zo'n zeepkist toch ook een kleine race-auto, en dan ben je op dit F1-circuit - een van de meest iconische plaatsen in België - wel op de juiste plaats. Met zo'n snelheid naar beneden rijden in de zeepkist was echt super cool om te doen. Dat ga ik niet snel vergeten. Gelukkig had de zeepkist wel een paar stevige wielen en een rem."

De Red Bull Zeepkistenrace gaat door op 4 september.