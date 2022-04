Hoeveel pech kun je hebben? Zadel breekt af van renner die denkt dat hij wint: 2e en een val

Na 10 jaar stond de Ronde van Griekenland opnieuw op de wielerkalender, maar de Spanjaard Eduard Prades zal weinig goeie herinneringen overhouden aan de eerste rit vandaag op Kreta.

Prades hoorde bij een groepje dat zich in de slotfase had afgescheiden van het peloton, maar hij wist niet dat vluchter Aaron Gate nog niet gegrepen was. Prades won de sprint van de achtervolgende groep en dacht dat hij gewonnen had.

En alsof dat nog niet erg genoeg was, brak zijn zadel af tijdens het maken van het zegegebaar. De Spanjaard gingnet voorbij de finish onderuit en hield dus blozende kaken én blauwe plekken over aan de rit vandaag.

Het is niet de eerste keer dat Prades pech heeft. De huidige renner van Caja Rural was in 2020 een van de slachtoffers van de zware val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Hij brak daarbij een nekwervel en enkele maanden later stond hij weer aan de kant na een ski-ongeluk.