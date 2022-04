De groenste club ter wereld: vegan voetballers van Forest Green mogen naar Engelse 3e klasse

In de schaduw van de Premier League hebben de Forest Green Rovers afgelopen weekend het mooiste sprookje geschreven in het Engelse voetbal. De club promoveert voor het eerst in haar geschiedenis naar de League One, de Engelse 3e klasse. Forest Green gaat er prat op de meest ecologische club ter wereld te zijn. De teambus rijdt elektrisch, het nieuwe stadion wordt opgetrokken in hout, de shirts zijn van gerecycleerd materiaal en de hamburgers zijn er vegan. Maak kennis met de groenste voetbalclub ter wereld.

Forest Green Rovers werd meer dan 100 jaar geleden opgericht en bracht het grootste gedeelte van zijn bestaan door in de krochten van het Engelse amateurvoetbal. Daar kwam ruim een decennium geleden verandering in, toen huidig voorzitter Dale Vince de club overnam.



De nu 60-jarige Engelsman, eigenaar van een groene energieleverancier, zorgde voor een kentering op alle vlakken in Nailsworth, de thuisbasis van de Forest Green Rovers. Onder het bewind van Vince is de club uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van duurzaamheid en werden de Forest Green Rovers door de VN zelfs uitgeroepen tot groenste voetbalclub ter wereld.



Eigenaar Dale Vince stapt van de elektrische teambus.

Quinoaburgers, elektrische bus en bamboeshirts

In zo'n tien jaar tijd is Forest Green een CO2-neutrale club geworden, met dank aan Vince. De club is het groene speeltje van zijn eigenaar, die dankzij de Rovers zijn ideeën over duurzaamheid wil verspreiden.



In de eetstandjes wordt enkel nog veganistisch voedsel verkocht. Geen klassieke hotdogs dus, wel een quinoaburger of curry-aardappelen, met een hazelnoot- of sojadrankje erbij.



Het huidige stadion is voorzien van zonnepanelen, maar zal in de nabije toekomst plaatsmaken voor een nieuwe, houten voetbaltempel voor 5.000 toeschouwers. De terreinverzorgers maaien het veld met een grasmaaier op zonne-energie en gebruiken geen chemische producten of pesticiden om de grasmat te verzorgen.



Ook de spelers doen hun duit in het zakje, met een veganistisch menu en een elektrische spelersbus voor de verplaatsingen. Ze spelen in shirts die gemaakt zijn van koffieprut en gerecycleerd plastic, voorheen waren het bamboeshirts.

Met de steun van Hector Bellerin

Dankzij zijn ecologische waarden heeft Forest Green al heel wat nieuwe supporters warm kunnen maken voor de club. Ook topvoetballer Hector Bellerin is enthousiast. De Spaanse rechtsback, door Arsenal uitgeleend aan Betis, is sinds 2 jaar aandeelhouder bij de Rovers.



Bellerin, zelf een overtuigd veganist, gelooft in de groene waarden die de Rovers willen uitdragen. "Forest Green geeft het goeie voorbeeld en doet veel inspanningen om voor een betere planeet te zorgen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Bellerin is erg begaan met onze planeet:

Sportieve hoogconjunctuur