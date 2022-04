Sam Welsford, de eerste DSM-renner op een podium in 2022: "Afzien ligt me wel"

Welsford is overigens met adelbrieven van zijn pistefiets gestapt. Met de Australische nationale ploeg werd hij 2e op de Spelen van Rio in 2016 in de ploegenachtervolging, afgelopen zomer pakten de Australiërs brons.

Zijn 4e plaats in de Bredene Koksijde Classic was al een bemoedigend signaal, zijn 3e stek na een koers voor beren is dat des te meer.

De 26-jarige Welsford is namelijk nieuw in dit vak. De Australiër heeft zich de voorbije jaren uitgeleefd op de piste en debuteert nu als prof bij DSM.

Sam Welsford gniffelde toen onze reporter na de Scheldeprijs in Schoten vroeg om zich even voor te stellen aan het brede wielerpubliek.

"Als je op jonge gasten gokt, moet je soms wachten"

De prestatie van Sam Welsford zal bij sommige Sporza-wielermanagers op gejuich onthaald zijn. Dankzij zijn 4e plaats in Koksijde en 3e plaats in Schoten onderstreept hij zijn hoge notering in de ranglijst "points per million".

Ploegmakker Henri Vandenabeele was niet helemaal verrast over dit "koopje", zo getuigde hij onlangs nog in een aflevering van onze podcast "Kopman".

"Ik had Sam dit jaar nog niet zo sterk verwacht, maar bij ons in de ploeg geloven ze wel in hem. Hij kan nog verbazen in de toekomst", vertelde Vandenabeele.



Terwijl de vrouwenploeg van DSM dankzij Lorena Wiebes wel scoort, is de mannenploeg nog altijd aan het kwakkelen. De 3e plaats van Welsford was nog maar de eerste podiumplaats van een DSM-renner dit seizoen.

In Extra Time Koers kwamen de matige prestaties ook aan bod. "Ze hebben heel veel jonge renners", vertelde Greg Van Avermaet.

"Voor een jonge gast is het ook niet gemakkelijk om meteen te schitteren in de klassiekers. Sommigen kunnen dat, anderen hebben meer tijd nodig."

"Als je daar op gokt, dan moet je soms wachten. Ze hangen hun ploeg ook mee op aan renners als John Degenkolb. Als het bij hen iets minder gaat, is het moeilijk om dat te camoufleren."