Een ode aan Jan Tratnik en Chantal Blaak: hoe het duo schitterde in de schaduw van de Ronde

De Sloveense weelde is momenteel groot. Heel groot. Greg Van Avermaet brak in Extra Time Koers nog een lans voor een iets minder prominente Sloveen: Jan Tratnik.

Toch is het niet het eerste kunststukje van Tratnik, weet Dirk De Wolf. “Hij heeft ook al meerdere malen indruk gemaakt op mij, vooral in grote Rondes. Op lange beklimmingen heb ik hem al wat nummertjes zien opvoeren. Zo kan hij op lastige parcours steeds een tandje groter duwen dan de rest. Kijk maar eens terug naar de Olympische Spelen, beresterk was hij daar.”

Een carrière als een halfpipe: twee pieken met een stevig dal.

Met een 12e plaats in de Ronde en een 9e stek in zowel Dwars door Vlaanderen als Milaan Sanremo lijkt de stopknop op zijn 32e opeens zeer ver weg.

Tot hij plots zowel Sloveens kampioen op de weg als in het tijdrijden werd. De Tratnik-trein was weer vertrokken …

Tevergeefs, de Sloveen kreeg geen contractverlenging van Lefevere en zette noodgedwongen een stapje terug, richting Oostenrijk. Daar reed hij voor Team Tirol en later Amplatz-BMC. Niet meteen het niveau waarop hij eerst gehoopt had. De Sloveen begon te twijfelen aan zichzelf en stond zelfs op het punt om zijn koersfiets aan de haak te hangen.

De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Sloveense berggeit slaagde er maar niet in om volledig door te breken. Aan wilskracht was er nochtans geen gebrek. Tratnik viel 10 kilogram (van 67 naar 57 kilogram) af om zich zo toch met de besten te kunnen meten.

Ook modelploegmaat van Kopecky charmeert

Lotte Kopecky is in een mum van tijd uitgegroeid tot kopvrouw bij SD Worx. Die status werd in de Ronde van Vlaanderen nog maar eens duidelijk in de ploegtactiek. De kaart van Kopecky werd resoluut getrokken in Vlaanderens mooiste.

Zo reed ex-wereldkampioen (!) Chantal van den Broek-Blaak zich de laatste 12 kilometer volledig leeg in dienst van onze landgenote.