Nieuwe miskleun voor Quick-Step in Scheldeprijs: "Maar brullen en tieren helpt niet"

Quick Step-Alpha Vinyl kwam er in de voorbije kasseikoersen amper aan te pas, maar met de Scheldeprijs kreeg het een uitgelezen kans om wat goed te maken. Met Fabio Jakobsen had het immers een van de snelste mannen van het pak mee.

Toch draaide het weer verkeerd uit. Quick-Step miste de eerste waaier en kwam nooit meer in het stuk voor. "Dit kan ik niet goedkeuren", is ploegleider Wilfried Peeters kritisch.

"Als we één stoorzender vooraan hadden meegehad, hadden we het onder controle gehad. Nu moesten we daarachter het heft in handen nemen. We hebben met 4 renners voluit gereden. 80 kilometer lang lagen we op 30-40 seconden."

"We betalen hier de tol voor het gewissel met renners. We hebben nooit een voltallige ploeg aan de start gehad, nooit onze sterkste ploeg. Altijd waren er wel 2 à 3 pionnen minder. Maar dat mag geen excuus zijn. Er waren genoeg renners van ons die moesten meezitten."

Vrezen renners en ploegleiding nu de toorn van Patrick Lefevere? "Jullie denken altijd dat Patrick een kwade baas is, maar hij is ook menselijk. Hij heeft zelf ook in deze situatie gezeten. Brullen en tieren helpt nu niet. Laat ons hopen dat de Waalse klassiekers beter zijn."