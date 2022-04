Brecel struikelt net voor finale Tour Championship tegen Higgins: "Niet genoeg getraind"

Luca Brecel kon zijn nederlaag wel plaatsen. Door de levering van een snookertafel in zijn nieuwe woonst kwam er van trainen niet veel in huis. "Ik had niet genoeg geoefend", gaf hij eerlijk toe. "Dit is het hoogste niveau en ik heb te veel fouten gemaakt. Ik voelde me nooit heel scherp."

"Ik ben blij dat ik me nu twee weken kan voorbereiden op het WK. Het was druk voor dit toernooi en ik moest keuzes maken. Maar ik ben blij dat ik Judd Trump kon verslaan en de halve finales heb gehaald."